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Бельгия
09 марта 2023, 20:10 |
2067
2

В топ-4 в клубе. Стало известно, сколько Яремчук получает в Брюгге

Роман при хорошей зарплате пока не блещет

09 марта 2023, 20:10 |
2067
2
В топ-4 в клубе. Стало известно, сколько Яремчук получает в Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Стала известна заработная плата украинского легионера «Брюгге» Романа Яремчука в клубе из Бельгии.

По информации портала Salary sport, 27-летний футболист получает около 42 тысячи евро в неделю, или около 2,17 миллиона евро в год.

Отметим, что больше Яремчука в «Брюгге» получают только три исполнителя: Симон Миньоле (80 тысяч евро в неделю), Ханс Ванакен (79) и Дедрик Боята (55).

В текущем сезоне Роман Яремчук сыграв в составе «Брюгге» 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Андрей Ярмоленко получает в «Аль-Айне» 37 тысяч евро в неделю.

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Роман Яремчук зарплаты Брюгге
Источник Salary Sport
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Remark
Все закономерно и не так уж и много. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя.
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andre_lui
Ще пенальті заробив
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