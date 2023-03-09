В топ-4 в клубе. Стало известно, сколько Яремчук получает в Брюгге
Роман при хорошей зарплате пока не блещет
Стала известна заработная плата украинского легионера «Брюгге» Романа Яремчука в клубе из Бельгии.
По информации портала Salary sport, 27-летний футболист получает около 42 тысячи евро в неделю, или около 2,17 миллиона евро в год.
Отметим, что больше Яремчука в «Брюгге» получают только три исполнителя: Симон Миньоле (80 тысяч евро в неделю), Ханс Ванакен (79) и Дедрик Боята (55).
В текущем сезоне Роман Яремчук сыграв в составе «Брюгге» 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Ранее стало известно, что Андрей Ярмоленко получает в «Аль-Айне» 37 тысяч евро в неделю.
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