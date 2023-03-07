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07 марта 2023, 15:18 |
1064
0

Ярмоленко получает в Аль-Айне в три раза меньше, чем в Вест Хэме

Известно, сколько зарабатывает украинский легионер в ОАЭ

07 марта 2023, 15:18 |
1064
0
Ярмоленко получает в Аль-Айне в три раза меньше, чем в Вест Хэме
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Стала известна заработная плата украинского легионера «Аль-Айна» Андрея Ярмоленко в клубе из ОАЭ.

По информации портала Salary sport, 33-летний футболист получает 37 тысяч евро в неделю, или около 1,93 миллиона евро в год.

Отметим, что в «Вест Хэме», где ранее играл Ярмоленко, его зарплата была в три раза выше. В «Динамо» украинец получал приблизительно столько же. В последние сезоны – больше.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт рассчитан до конца сезона.

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зарплаты Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн Вест Хэм
Источник Salary Sport
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