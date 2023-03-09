Руслан РОТАНЬ: «Верю в Коноплянку как в человека, и как в игрока»

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань считает, что Евгений Коноплянка, несмотря на то, что очень мало играет в составе середняка чемпионата Польши – «Краковии», способен помочь «сине-желтым» в поединке против Англии.

«Я как тренер верю в Евгения. И верю в то, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной Украины. Я верю в него и как в человека, и как в игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко – это тот игрок мастерство, которого не подлежит сомнению. С такими игроками можно добиваться результата. Как своим мастерством, так и словом в раздевалке они могут помочь этой сборной стать очень сильной командой.

Это моя идея его пригласить его в сборную. Я смотрю матчи «Краковии». Знаю, что он редко играет и играет на другой позиции. Но я повторюсь: его мастерство, его понимание игры, его опыт могут помочь. Надо верить. То, что его критикуют, считаю, что он еще свое слово не сказал», – сказал Ротань.

Сборная Украины 26 марта сыграет в Лондоне против сборной Англии в стартовом поединке на Евро-2024.