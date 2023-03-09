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  4. Руслан РОТАНЬ: «Верю в Коноплянку как в человека, и как в игрока»
Сборная УКРАИНЫ
09 марта 2023, 17:27 | Обновлено 09 марта 2023, 17:29
324
4

Руслан РОТАНЬ: «Верю в Коноплянку как в человека, и как в игрока»

И.о. наставника сборной Украины прокомментировал вызов Евгения Коноплянки

09 марта 2023, 17:27 | Обновлено 09 марта 2023, 17:29
324
4
Руслан РОТАНЬ: «Верю в Коноплянку как в человека, и как в игрока»
УАФ. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань считает, что Евгений Коноплянка, несмотря на то, что очень мало играет в составе середняка чемпионата Польши – «Краковии», способен помочь «сине-желтым» в поединке против Англии.

«Я как тренер верю в Евгения. И верю в то, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной Украины. Я верю в него и как в человека, и как в игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко – это тот игрок мастерство, которого не подлежит сомнению. С такими игроками можно добиваться результата. Как своим мастерством, так и словом в раздевалке они могут помочь этой сборной стать очень сильной командой.

Это моя идея его пригласить его в сборную. Я смотрю матчи «Краковии». Знаю, что он редко играет и играет на другой позиции. Но я повторюсь: его мастерство, его понимание игры, его опыт могут помочь. Надо верить. То, что его критикуют, считаю, что он еще свое слово не сказал», – сказал Ротань.

Сборная Украины 26 марта сыграет в Лондоне против сборной Англии в стартовом поединке на Евро-2024.

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Руслан Ротань Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Remark
Ну посмотрим. Игры расставят все по своим местам. И тогда посмотрим кто был прав - Ротань или большинство болельщиков СбУ.
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+2
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Fred14
Здесь дело не в коноплянке .Кого б ты не поставил будет как на евро 0 4 .Уровень нашей сборной ниже чем Англии намного и Мудрик или коноплянка значения не имеет .Англичане будут возить любой состав
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0
Вова Бок
такие планы только Сабо простить можно. 
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0
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