Дембеле не успеет восстановиться к матчу Барселоны с Реалом

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в матч чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится 19 марта в столице Каталонии. Француз завершает восстановление после травмы, полученной 28 января в поединке Ла Лиги с «Жироной» (1:0).

Ожидается, что Дембеле вернется в состав «блауграны» лишь после международной паузы на матчи сборных команд, которая состоится в конце марта.

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В этом сезоне 25-летний Дембеле забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 28-ми матчах за «Барселону» во всех турнирах.