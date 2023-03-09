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Испания
09 марта 2023, 16:47 | Обновлено 09 марта 2023, 16:50
117
0

Дембеле не успеет восстановиться к матчу Барселоны с Реалом

Француз пропустит очередное Эль-Класико

09 марта 2023, 16:47 | Обновлено 09 марта 2023, 16:50
117
0
Дембеле не успеет восстановиться к матчу Барселоны с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в матч чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится 19 марта в столице Каталонии. Француз завершает восстановление после травмы, полученной 28 января в поединке Ла Лиги с «Жироной» (1:0).

Ожидается, что Дембеле вернется в состав «блауграны» лишь после международной паузы на матчи сборных команд, которая состоится в конце марта.

В этом сезоне 25-летний Дембеле забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 28-ми матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Усман Дембеле Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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