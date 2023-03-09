Дембеле не успеет восстановиться к матчу Барселоны с Реалом
Француз пропустит очередное Эль-Класико
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в матч чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится 19 марта в столице Каталонии. Француз завершает восстановление после травмы, полученной 28 января в поединке Ла Лиги с «Жироной» (1:0).
Ожидается, что Дембеле вернется в состав «блауграны» лишь после международной паузы на матчи сборных команд, которая состоится в конце марта.
В этом сезоне 25-летний Дембеле забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 28-ми матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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