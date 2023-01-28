Англия28 января 2023, 14:59 | Обновлено 28 января 2023, 15:07
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Усман Дембеле входит в сферу интересов Ньюкасла
«Сороки» готовы заплатить 50 млн евро за трансфер
28 января 2023, 14:59 | Обновлено 28 января 2023, 15:07
208
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу интересов «Ньюкасла». Английский клуб рассчитывает подписать француза в летнее трансферное окно.
Отмечается, что контракт Усмана Дембеле содержит пункт о возможном выкупе за 50 миллионов евро. «Ньюкасл» готов заплатить эту сумму «Барселоне».
Сам 25-летний Дембеле якобы предпочитает остаться в каталонской команде. Действующий его трудовой договор рассчитан до средины 2024 года.
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