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Англия
28 января 2023, 14:59 | Обновлено 28 января 2023, 15:07
208
0

Усман Дембеле входит в сферу интересов Ньюкасла

«Сороки» готовы заплатить 50 млн евро за трансфер

28 января 2023, 14:59 | Обновлено 28 января 2023, 15:07
208
0
Усман Дембеле входит в сферу интересов Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу интересов «Ньюкасла». Английский клуб рассчитывает подписать француза в летнее трансферное окно.

Отмечается, что контракт Усмана Дембеле содержит пункт о возможном выкупе за 50 миллионов евро. «Ньюкасл» готов заплатить эту сумму «Барселоне».

Сам 25-летний Дембеле якобы предпочитает остаться в каталонской команде. Действующий его трудовой договор рассчитан до средины 2024 года.

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Источник Calciomercato
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