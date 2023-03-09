Крестный отец Шевченко в Милане. Золотой глаз Итало Гальбьяти

8 марта 2023 года в Италии в возрасте 85 лет скончался Итало Гальбьяти. Наверняка об этом специалисте и экс-футболисте не слышало подавляющее большинство отечественных болельщиков, но это никак не влияет на масштаб этой личности. Во времена игроцкой карьеры Гальбьяти, являвшийся воспитанником академии миланского Интера, выступал преимущественно за второсортные итальянские коллективы, вроде Реджины, Комо и Лекко. Повесив же бутсы на гвоздь, Итало опять по большей части оказывался на периферии, а точнее – в тени тех, на кого были направлены объективы фото- и видеокамер, а также микрофоны журналистов.

В 1967 году Гальбьяти начал самостоятельную тренерскую карьеру в малоизвестной итальянской команде Путеолана, но через несколько лет оказался в Милане, где судьба его и свела с Фабио Капелло. Тот, будучи еще начинающим тренером, нуждался в грамотных ассистентах, и Итало оказался одним из тех, кто начал помогать Капелло выходить на топ-уровень.

Впрочем, когда Капелло покинул Милан, Гальбьяти не последовал за экс-боссом, а остался в клубе и был полезен Ариго Сакки, а впоследствии – и Альберто Дзаккерони. Именно при последнем «россо-нери» смогли осуществить один из наиболее успешных своих трансферов за последние пару десятков лет – приобрести летом 1999 года молодого форварда киевского Динамо и сборной Украины Андрея Шевченко, за которого итальянцам пришлось раскошелиться на 25 миллионов долларов.

Но Шевченко не появился в Милане спонтанно. В этом клубе, как это принято говорить в футбольной среде, пристально «вели» украинского таланта на протяжении нескольких лет, и отчет, который предоставил об игре Андрея Гальбьяти стал фактически определяющим при принятии окончательного решения о целесообразности немедленного трансфера в 1999-м.

Еще 5 ноября 1997 года, после легендарного для украинского клубного футбола матча между Барселоной и Динамо, который прошел в Испании и завершился унизительным поражением каталонцев со счетом 0:4, а Шевченко отличился хет-триком уже по итогам первого тайма, Гальбьяти написал отчет, ставший едва ли не историческим документом.

В отчете Итало было указано следующее: «Физически очень сильный игрок, быстрый, хорошо в дриблинге. У него есть воображение, он отлично бьет с обеих ног, забивает голы, силен в игре головой. Он играет на всем фронте атаки, умеет создавать глубину, как немногие игроки. Учитывая его юный возраст, я был впечатлен его легкостью игры. Он начинающий игрок».

После чего следует короткий, но очень доступный вывод, специально подсвеченный для нежелающих долго изучать записки подчиненных руководителей: «Излишне говорить больше. ОН ДЛЯ МИЛАНА».

Де-факто эти слова стали своеобразным благословлением от Гальбьяти на трансфер Шевченко в Милан, и Итало за них можно смело называть крестным отцом украинского форварда в итальянской команде.

Впоследствии Шевченко провел в Милане семь лет, за которые пополнил свою и клубную коллекцию трофеев титулами чемпиона Италии (2003/04), победителя Лиги чемпионов (2002/03), обладателя Кубка Италии (2002/03), Суперкубка УЕФА-2003 и Суперкубка Италии-2004. Кроме того, украинский форвард забил за Милан 175 мячей, что позволило ему выйти на вторую строчку в графе лучших бомбардиров клуба за всю его историю. Если бы не дальнейший неудачный и не до конца обдуманный трансфер в Челси, то Шевченко без проблем покорил бы казавшийся едва ли не вечным рекорд шведа Гуннара Нордаля (221 гол за Милан), но к этим решениям Итало Гальбьяти уже не имел ровным счетом никакого отношения.

К слову, доподлинно известен и еще один футболист, который перебрался в Милан по протекции Гальбьяти, составившего на этого игрока восторженный отчет. Речь о Роберто Донадони, которого Итало высмотрел для «россо-нери» в Аталанте в ноябре 1985 года. В своем отчете этого хавбека специалист описывал как игрока со «значительной личностью и техническими навыками», с «ветеранским опытом», несмотря на его молодой возраст. «Отличный дриблинг, хороший футбол…». И еще один вывод, не оставляющий места для сомнений: «Определенно этого игрока следует рассматривать в нашу первую команду».

Летом 1986 года Милан подписал Донадони за 3,5 миллиарда итальянских лир (по нынешним оценкам является приблизительно эквивалентом 8-10 миллионов евро), став первым приобретением клуба при новом президенте Сильвио Берлускони. Эта сделка изначально оказалась достаточно скандальной для итальянской Серии А, ведь устно Донадони уже пообещал перейти в Ювентус, но после того, как в дело вклинился Милан, отдал предпочтение «россо-нери», за которых болел с детства.

В итоге в футболке Милана Донадони провел десять лет, выиграл шесть чемпионств в Италии, 3 Кубка чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 2 Межконтинентальных кубка и 4 Суперкубка Италии. Всего за «россо-нери» Роберто сыграл 390 матчей, в которых забил 23 мяча и выполнил 60 результативных передач на партнеров по команде. Его трансфер считается одним из наиболее успешных в истории Милана.

Возвращаясь к Итало Гальбьяти, этот специалист покинул Милан практически сразу после того, как клуб согласовал покупку у Динамо Андрея Шевченко. Так совпало, что Гальбьяти решил проследовать за Фабио Капелло, с которым впоследствии успел поработать в Роме, Ювентусе, Реале, а также в сборных Англии и россии.

В 2014 году Гальбьяти ушел из профессионального футбола, хотя Капелло впоследствии отправился еще и в Китай, где с 2017 по 2018 годы охотился за «длинным юанем» в Цзянсу Сунин. На момент выхода на пенсию Итало было полных 77 лет. Вне дела всей своей жизни Гальбьяти оказался всего на восемь лет, после чего навсегда покинул этот мир, оставив о себе столько воспоминаний, что вокруг его «золотого глаза», которому бы позавидовали многие профессиональные скауты, еще долго-долго будут ходить легенды. Приятно, что одна из них непосредственно связана с Украиной…

Текст: meta.ua/sport