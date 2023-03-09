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Испания
09 марта 2023, 15:51 | Обновлено 09 марта 2023, 16:24
845
0

Бензема пропустил две тренировки Реала и может не сыграть с Эспаньолом

Нападающий выпал из основной обоймы мадридцев

09 марта 2023, 15:51 | Обновлено 09 марта 2023, 16:24
845
0
Бензема пропустил две тренировки Реала и может не сыграть с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард Карим Бензема не сыграет в матче Ла Лиги с «Эспаньолом», который состоится 11 марта.

35-летний нападающий пропустил две последние тренировки команды и, с большой долей вероятности, пропустит предстоящий матч «Реала» в чемпионате Испании.

Источник утверждает, что Бензема уже сосредоточен на подготовке к поединкам следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и с «Барселоной» в Ла Лиге.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место с 53-мя очками. Он отстает на 9 пунктов от «Барселоны», которая лидирует.

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Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Источник Marca
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