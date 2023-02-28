Испания28 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:19
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Пришлось объясняться. Игрок Реала Алаба проголосовал за Месси, а не Бензема
Но выбирала вся сборная, а не один игрок
28 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:19
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В голосовании за звание лучшего игрока года ФИФА игрок «Реала» Давид Алаба отдал голос за Лионеля Месси, а не за партнера по команде Карима Бензема.
Многих это удивило, однако Алаба пояснил, что это был не его выбор, а выбор сборной Австрии, а его голос засчитали как капитана команды.
«За лучшего игрока голосовала вся сборная Австрии, а не я один. Все могли высказывать свое мнение, получилось то, что получилось. Все, а особенно Карим, знают, как я к нему отношусь».
«Считаю его лучшим форвардом мира», — сказал Алаба.
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