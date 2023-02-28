Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пришлось объясняться. Игрок Реала Алаба проголосовал за Месси, а не Бензема
Испания
28 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:19
708
0

Пришлось объясняться. Игрок Реала Алаба проголосовал за Месси, а не Бензема

Но выбирала вся сборная, а не один игрок

28 февраля 2023, 15:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:19
708
0
Пришлось объясняться. Игрок Реала Алаба проголосовал за Месси, а не Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В голосовании за звание лучшего игрока года ФИФА игрок «Реала» Давид Алаба отдал голос за Лионеля Месси, а не за партнера по команде Карима Бензема.

Многих это удивило, однако Алаба пояснил, что это был не его выбор, а выбор сборной Австрии, а его голос засчитали как капитана команды.

«За лучшего игрока голосовала вся сборная Австрии, а не я один. Все могли высказывать свое мнение, получилось то, что получилось. Все, а особенно Карим, знают, как я к нему отношусь».

«Считаю его лучшим форвардом мира», — сказал Алаба.

По теме:
«Больше уважения к Хорватии». Далич недоволен голосованием ФИФА
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Петраков поставил на Мбаппе, Ярмоленко и Ротань – на Месси
Давид Алаба Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси награды ФИФА
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова
Футбол | 28 февраля 2023, 15:44 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова

Клуб сумел подписать форварда

ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Футбол | 28 февраля 2023, 12:56 18
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер

Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях

ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
Бокс | 27.02.2023, 16:25
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко
Футбол | 28.02.2023, 13:30
Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко
Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
26.02.2023, 17:20 7
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00
Бокс
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
27.02.2023, 06:10 7
Теннис
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
27.02.2023, 11:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности