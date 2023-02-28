Пришлось объясняться. Игрок Реала Алаба проголосовал за Месси, а не Бензема

В голосовании за звание лучшего игрока года ФИФА игрок «Реала» Давид Алаба отдал голос за Лионеля Месси, а не за партнера по команде Карима Бензема.

Многих это удивило, однако Алаба пояснил, что это был не его выбор, а выбор сборной Австрии, а его голос засчитали как капитана команды.

«За лучшего игрока голосовала вся сборная Австрии, а не я один. Все могли высказывать свое мнение, получилось то, что получилось. Все, а особенно Карим, знают, как я к нему отношусь».

«Считаю его лучшим форвардом мира», — сказал Алаба.