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Лига Европы
09 марта 2023, 15:06 | Обновлено 09 марта 2023, 15:17
910
3

Вопреки запрету. 300 фанатов поддержат Фейеноорд в Варшаве

Клуб из Нидерландов без поддержки не останется

09 марта 2023, 15:06 | Обновлено 09 марта 2023, 15:17
910
3
Вопреки запрету. 300 фанатов поддержат Фейеноорд в Варшаве
fr12.nl

В четверг, 9 марта, в Варшаве состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Фейеноорд» из Нидерландов. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, из-за санкции со стороны УЕФА роттердамцы не могли организовать присутствие своих поклонников на предстоящем матче. Впрочем, как утверждает источник, фанаты «Фейеноорда» сейчас замечены в польской столице.

Сообщается, что порядка 300 человек уже стали обладателями билетов на игру и будут присутствовать на трибунах.

Как известно, стадион варшавского клуба «Легия», где состоится матч «Шахтер» – «Фейеноорд», может сместить 31 800 зрителей. Источник уверяет, что, согласно ожиданиям донецкого клуба, на трибунах будет порядка 17 тысяч болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд».

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Лига Европы Шахтер - Фейеноорд Фейеноорд болельщики
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vruthiy-112
2-2
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0
Igor⚽DK
С детства за Феенорд, Динамо тоже. 5:0 в пользу Феенорда.
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-1
Фанькин кот
Только Шахтёр! Только ПОБЕДА!!!
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-3
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