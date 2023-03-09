Вопреки запрету. 300 фанатов поддержат Фейеноорд в Варшаве

В четверг, 9 марта, в Варшаве состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Фейеноорд» из Нидерландов. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, из-за санкции со стороны УЕФА роттердамцы не могли организовать присутствие своих поклонников на предстоящем матче. Впрочем, как утверждает источник, фанаты «Фейеноорда» сейчас замечены в польской столице.

Сообщается, что порядка 300 человек уже стали обладателями билетов на игру и будут присутствовать на трибунах.

Как известно, стадион варшавского клуба «Легия», где состоится матч «Шахтер» – «Фейеноорд», может сместить 31 800 зрителей. Источник уверяет, что, согласно ожиданиям донецкого клуба, на трибунах будет порядка 17 тысяч болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд».