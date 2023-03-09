Бавария установила рекорд ЛЧ по выходам в четвертьфинал

Мюнхенская «Бавария» в среду, 8 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла на своем поле французский «ПСЖ» со счетом 2:0 (первая игра – 1:0) и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.

Немецкий клуб вышел в 1/4 финала ЛЧ в 21-й раз в истории, что является рекордом турнира – ни один другой клуб чаще этого в четвертьфиналах не играл.

Ко всему прочему, «Бавария» в четырех последних матчаз в Лиге чемпионов отыграла на ноль, что является повторением клубного рекорда.