Лига чемпионов09 марта 2023, 13:52 | Обновлено 09 марта 2023, 14:02
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Бавария установила рекорд ЛЧ по выходам в четвертьфинал
Мюнхенцам покорилось историческое достижение
09 марта 2023, 13:52 | Обновлено 09 марта 2023, 14:02
452
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Мюнхенская «Бавария» в среду, 8 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла на своем поле французский «ПСЖ» со счетом 2:0 (первая игра – 1:0) и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.
Немецкий клуб вышел в 1/4 финала ЛЧ в 21-й раз в истории, что является рекордом турнира – ни один другой клуб чаще этого в четвертьфиналах не играл.
Ко всему прочему, «Бавария» в четырех последних матчаз в Лиге чемпионов отыграла на ноль, что является повторением клубного рекорда.
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Комментарии 4
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Уничтожили ПСЖ
реал дофига раз в 1/8 вылетал
А Реал сколько выходил?
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