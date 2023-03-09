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Лига Европы
09 марта 2023, 12:34 | Обновлено 09 марта 2023, 12:43
246
0

Юрий ВИРТ: «Шахтер и пропустит, и свое забьет»

Экс-голкипер донецкого «Шахтера» – о предстоящей встрече команды с «Фейеноордом»

09 марта 2023, 12:34 | Обновлено 09 марта 2023, 12:43
246
0
Юрий ВИРТ: «Шахтер и пропустит, и свое забьет»
Instagram. Юрий Вирт

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт дал прогноз на исход первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд», который состоится 9 марта в Варшаве, начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Нидерландцы демонстрируют атакующий и результативный футбол. Пять последних матчей на национальном уровне выиграли с общим счетом 10:4. Это настораживает, поскольку у «Шахтера» немалые кадровые проблемы, особенно – в защите. Думаю, что и пропустим, и свое забьем. С учетом всех проблем ничью можно считать неплохим результатом», – заявил Вирт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд».

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Лига Европы Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд
Источник Footboom
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