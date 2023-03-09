Юрий ВИРТ: «Шахтер и пропустит, и свое забьет»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт дал прогноз на исход первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд», который состоится 9 марта в Варшаве, начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Нидерландцы демонстрируют атакующий и результативный футбол. Пять последних матчей на национальном уровне выиграли с общим счетом 10:4. Это настораживает, поскольку у «Шахтера» немалые кадровые проблемы, особенно – в защите. Думаю, что и пропустим, и свое забьем. С учетом всех проблем ничью можно считать неплохим результатом», – заявил Вирт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд».