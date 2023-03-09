Тео ЭРНАНДЕС: «Надо продолжать в том же духе»

Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «россонери» сыграли вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) но вышли дальше благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

«Прекрасный вечер. Больше всего рад за сына - посвящаю наш успех ему. Мы отлично поработали, но сейчас не время останавливаться. Надо продолжать в том же духе - усердно тренироваться и выступать на уровне», - сказал Тео.