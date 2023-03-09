Лига чемпионов09 марта 2023, 12:18 | Обновлено 09 марта 2023, 12:24
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Тео ЭРНАНДЕС: «Надо продолжать в том же духе»
Защитник «Милана» – о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов
09 марта 2023, 12:18 | Обновлено 09 марта 2023, 12:24
187
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Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Накануне «россонери» сыграли вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) но вышли дальше благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.
«Прекрасный вечер. Больше всего рад за сына - посвящаю наш успех ему. Мы отлично поработали, но сейчас не время останавливаться. Надо продолжать в том же духе - усердно тренироваться и выступать на уровне», - сказал Тео.
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Комментарии 1
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Тео вчера был красавец .Леао супер пасы выдавал .Диас конечно запорол кучуголевых но игра Милана это супер.
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