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Лига чемпионов
09 марта 2023, 12:18 | Обновлено 09 марта 2023, 12:24
187
1

Тео ЭРНАНДЕС: «Надо продолжать в том же духе»

Защитник «Милана» – о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов

09 марта 2023, 12:18 | Обновлено 09 марта 2023, 12:24
187
1
Тео ЭРНАНДЕС: «Надо продолжать в том же духе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «россонери» сыграли вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) но вышли дальше благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

«Прекрасный вечер. Больше всего рад за сына - посвящаю наш успех ему. Мы отлично поработали, но сейчас не время останавливаться. Надо продолжать в том же духе - усердно тренироваться и выступать на уровне», - сказал Тео.

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Тео Эрнандес Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Милан
Источник Pianeta Milan
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Комментарии 1
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Fred14
Тео вчера был красавец .Леао супер пасы выдавал .Диас конечно запорол кучуголевых но игра Милана это супер. 
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