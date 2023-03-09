Джамал МУСИАЛА: «Мы не отдавали ПСЖ мяч»

Форвард немецкой «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над французским ПСЖ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали интенсивный футбол и поддерживали его всю игру. Мы очень хорошо начали второй тайм. Они не могли иметь мяч на последней трети поя. Месси, Мбаппе, все они отменные игроки, но мы контролировали их», - сказал Мусиала.