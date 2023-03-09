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Лига чемпионов
09 марта 2023, 11:33 | Обновлено 09 марта 2023, 11:46
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0

Джамал МУСИАЛА: «Мы не отдавали ПСЖ мяч»

Нападающий «Баварии» – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

09 марта 2023, 11:33 | Обновлено 09 марта 2023, 11:46
80
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Джамал МУСИАЛА: «Мы не отдавали ПСЖ мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Форвард немецкой «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над французским ПСЖ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали интенсивный футбол и поддерживали его всю игру. Мы очень хорошо начали второй тайм. Они не могли иметь мяч на последней трети поя. Месси, Мбаппе, все они отменные игроки, но мы контролировали их», - сказал Мусиала.

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Джамал Мусиала Бавария - ПСЖ Бавария ПСЖ Лига чемпионов
Источник BT Sport
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