Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оливье ЖИРУ: «Милан заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
09 марта 2023, 11:04 | Обновлено 09 марта 2023, 11:19
134
0

Оливье ЖИРУ: «Милан заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Нападающий «россонери» – о победе в противостоянии с «Тоттенхэмом»

09 марта 2023, 11:04 | Обновлено 09 марта 2023, 11:19
134
0
Оливье ЖИРУ: «Милан заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «россонери» сыграли вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) но вышли дальше благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить. Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали свой класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», - сказал Жиру.

По теме:
Джамал МУСИАЛА: «Мы не отдавали ПСЖ мяч»
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
Оливье Жиру Милан Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии
Футбол | 09 марта 2023, 05:00 0
Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии
Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии

Альфонсо Дэвис за матч против «ПСЖ» получил от WhoScored оценку 8.2

Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 08 марта 2023, 23:56 40
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла и вторую часть двухматчевой дуэли

«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Футбол | 08.03.2023, 19:27
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
НАСРИ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»
Футбол | 09.03.2023, 04:48
НАСРИ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»
НАСРИ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Футбол | 08.03.2023, 15:48
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
08.03.2023, 14:55
Футбол
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
08.03.2023, 00:43 24
Война
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
07.03.2023, 18:11 50
Футбол
Тренер: «Хейни очень рискует, выходя на бой с Ломаченко»
Тренер: «Хейни очень рискует, выходя на бой с Ломаченко»
08.03.2023, 07:30 2
Бокс
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
08.03.2023, 15:05 12
Футбол
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
08.03.2023, 09:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности