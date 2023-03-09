Оливье ЖИРУ: «Милан заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «россонери» сыграли вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) но вышли дальше благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить. Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали свой класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», - сказал Жиру.