Лассина ТРАОРЕ: «Фейеноорд много забивает на последних минутах»
Буркиниец считает, что «горняки» должны быть предельно осторожны с роттердамцами
Центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее играл в Нидерландах за «Аякс», высказался на тему предстоящего противостояния с представителем Эредивизи – «Фейеноордом», в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
«Я все еще пристально слежу за Эредивизи. «Фейеноорд» значительно улучшился в этом сезоне. У них есть хорошие игроки высокого уровня. Некоторые также пришли из «Аякса». Так что я многое о них знаю».
«Я знаю Данило так же, как Идрисси, Тимбера и Гертрейду. Я знаю многих их игроков. Я ни с кем не разговаривал после жеребьевки, но обычно я довольно много общаюсь с Данило и Тимбером, потому что у нас общие агенты. Иногда я также разговариваю с Идрисси».
Lassina Traoré volgt de Eredivisie nog op de voet, dus weet precies waar de sterkte van Feyenoord ligt 👀#shafey— ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2023
«Думаю, что все знают «Фейеноорд», потому что их тренер тоже очень хорош. Они хорошо играют с группового этапа. Они также много забивают на последних минутах в Эредивизи. Это не везение, это признак силы. Мы должны быть осторожны с этим, играть в свою игру и выкладываться по полной», - сказал Траоре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах проиграла Ребекке Петерсон за 3 часа
Главные новости за 8 марта на Sport.ua