Лассина ТРАОРЕ: «Фейеноорд много забивает на последних минутах»

Центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее играл в Нидерландах за «Аякс», высказался на тему предстоящего противостояния с представителем Эредивизи – «Фейеноордом», в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Я все еще пристально слежу за Эредивизи. «Фейеноорд» значительно улучшился в этом сезоне. У них есть хорошие игроки высокого уровня. Некоторые также пришли из «Аякса». Так что я многое о них знаю».

«Я знаю Данило так же, как Идрисси, Тимбера и Гертрейду. Я знаю многих их игроков. Я ни с кем не разговаривал после жеребьевки, но обычно я довольно много общаюсь с Данило и Тимбером, потому что у нас общие агенты. Иногда я также разговариваю с Идрисси».

Lassina Traoré volgt de Eredivisie nog op de voet, dus weet precies waar de sterkte van Feyenoord ligt 👀#shafey — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2023

«Думаю, что все знают «Фейеноорд», потому что их тренер тоже очень хорош. Они хорошо играют с группового этапа. Они также много забивают на последних минутах в Эредивизи. Это не везение, это признак силы. Мы должны быть осторожны с этим, играть в свою игру и выкладываться по полной», - сказал Траоре.