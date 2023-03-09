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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Фейеноорд много забивает на последних минутах»
Лига Европы
09 марта 2023, 11:14 |
224
0

Лассина ТРАОРЕ: «Фейеноорд много забивает на последних минутах»

Буркиниец считает, что «горняки» должны быть предельно осторожны с роттердамцами

09 марта 2023, 11:14 |
224
0
Лассина ТРАОРЕ: «Фейеноорд много забивает на последних минутах»
shakhtar.com

Центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее играл в Нидерландах за «Аякс», высказался на тему предстоящего противостояния с представителем Эредивизи – «Фейеноордом», в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Я все еще пристально слежу за Эредивизи. «Фейеноорд» значительно улучшился в этом сезоне. У них есть хорошие игроки высокого уровня. Некоторые также пришли из «Аякса». Так что я многое о них знаю».

«Я знаю Данило так же, как Идрисси, Тимбера и Гертрейду. Я знаю многих их игроков. Я ни с кем не разговаривал после жеребьевки, но обычно я довольно много общаюсь с Данило и Тимбером, потому что у нас общие агенты. Иногда я также разговариваю с Идрисси».

«Думаю, что все знают «Фейеноорд», потому что их тренер тоже очень хорош. Они хорошо играют с группового этапа. Они также много забивают на последних минутах в Эредивизи. Это не везение, это признак силы. Мы должны быть осторожны с этим, играть в свою игру и выкладываться по полной», - сказал Траоре.

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Источник Sport.ua
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