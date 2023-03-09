Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы

Английские СМИ сообщают, что суперкомпьютер BETSiE провел моделирование оставшихся этапов Лиги Европы-2022/23 с целью выявления вероятного победителя этого турнира.

Наивысшие шансы на победу суперкомпьютер вычислил для «Арсенала» - 22%. За «канонирами» в топ-5 фаворитов вошли также «Манчестер Юнайтед» (20,8%), «Ювентус» (9%), «Байер» (7,9%) и «Рома» (6,2%).

На шестое место в когорту вероятных триумфаторов Лиги Европы-2022/23 суперкомпьютер определил нидерландский «Фейеноорд» (5,2%), который является соперником «Шахтера» в 1/8 финала турнира.

Самих «горняков» суперкомпьютер видит в числе явных аутсайдеров турнира. Шансы «Шахтера» на победу в Лиге Европы оцениваются всего в 1,5%, а это выше только, чем у двух команд нынешнего розыгрыша.

thesun.co.uk

При этом, по оценкам искусственного интеллекта, шансы на проход в четвертьфинал у «Шахтера» всего 27%, в то время как у «Фейеноорда», соответственно, - 73%.

Напомним, первый матч 1/8 финала между «Шахтером» и «Фейеноордом» состоится сегодня в Варшаве.