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Лига Европы
09 марта 2023, 10:12 |
399
1

Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы

У «горняков» немного шансов на победу в турнире

09 марта 2023, 10:12 |
399
1
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
shakhtar.com

Английские СМИ сообщают, что суперкомпьютер BETSiE провел моделирование оставшихся этапов Лиги Европы-2022/23 с целью выявления вероятного победителя этого турнира.

Наивысшие шансы на победу суперкомпьютер вычислил для «Арсенала» - 22%. За «канонирами» в топ-5 фаворитов вошли также «Манчестер Юнайтед» (20,8%), «Ювентус» (9%), «Байер» (7,9%) и «Рома» (6,2%).

На шестое место в когорту вероятных триумфаторов Лиги Европы-2022/23 суперкомпьютер определил нидерландский «Фейеноорд» (5,2%), который является соперником «Шахтера» в 1/8 финала турнира.

Самих «горняков» суперкомпьютер видит в числе явных аутсайдеров турнира. Шансы «Шахтера» на победу в Лиге Европы оцениваются всего в 1,5%, а это выше только, чем у двух команд нынешнего розыгрыша.

thesun.co.uk

При этом, по оценкам искусственного интеллекта, шансы на проход в четвертьфинал у «Шахтера» всего 27%, в то время как у «Фейеноорда», соответственно, - 73%.

Напомним, первый матч 1/8 финала между «Шахтером» и «Фейеноордом» состоится сегодня в Варшаве.

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Источник The Sun
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Комментарии 1
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Fred14
Когда Ренн повел 2 0 все легли спать в полной уверенности .Шахтер это самый слабый клуб из всех представленных в лиги Европы .Их.преимущество в том что на них не давит результат.Со всех требуют побед а шахтер если проиграет никто не будет их ругать.А если прошли дальше как в случае с ренном то герои 
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