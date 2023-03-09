Эрик ТЕН ХАГ: «Необходимо сосредоточиться и использовать всю свою энергию»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

«Разочарования в футболе будут всегда. Встреча с «Ливерпулем» (0:7 в воскресенье) стала огромным разочарованием, это естественно, но до этого у нас была серия из 23 матчей с одним поражением. Мы получили много уроков, которые могут пригодиться в будущем.

Мы действительно сыграли намного ниже своего уровня, особенно с точки зрения психологии. Мы хотим брать трофеи, и для этого надо действовать иначе. Мы усвоили воскресный урок, надо двигаться дальше и смотреть вперед. Необходимо сосредоточиться и использовать всю свою энергию в следующем матче», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бетис» состоится сегодня, 9 марта. Начало в 22:00 по Киеву.