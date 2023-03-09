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  4. ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
Лига чемпионов
09 марта 2023, 06:23 | Обновлено 09 марта 2023, 06:27
588
0

ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»

Легенда «Милана» прокомментировал выход россонери в 1/4 финала ЛЧ

09 марта 2023, 06:23 | Обновлено 09 марта 2023, 06:27
588
0
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мои поздравления «Милану». Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча».

Россонери одержали победу над «Тоттенхэмом» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Милан Андрей Шевченко Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Милан
Источник УЕФА
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