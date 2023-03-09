ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»

Легенда «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мои поздравления «Милану». Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча».

Россонери одержали победу над «Тоттенхэмом» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.