Лига чемпионов09 марта 2023, 06:23 | Обновлено 09 марта 2023, 06:27
588
0
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
Легенда «Милана» прокомментировал выход россонери в 1/4 финала ЛЧ
09 марта 2023, 06:23 | Обновлено 09 марта 2023, 06:27
588
0
Легенда «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Мои поздравления «Милану». Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча».
Россонери одержали победу над «Тоттенхэмом» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2023, 05:00 0
Альфонсо Дэвис за матч против «ПСЖ» получил от WhoScored оценку 8.2
Футбол | 08 марта 2023, 11:40 22
Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии
Футбол | 08.03.2023, 14:55
Футбол | 08.03.2023, 15:48
Футбол | 08.03.2023, 23:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2023, 19:27 4
08.03.2023, 07:30 2
08.03.2023, 09:18
07.03.2023, 18:11 50
07.03.2023, 09:00
08.03.2023, 10:35 19
07.03.2023, 02:57 4
07.03.2023, 06:45 35