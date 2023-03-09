Данилу ПЕРЕЙРА: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Бавария» – физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло. Нет слов.

К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме – мы их не использовали. А ведь это – Лига чемпионов: здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча