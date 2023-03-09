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Лига чемпионов
09 марта 2023, 05:40 | Обновлено 09 марта 2023, 05:47
533
0

Данилу ПЕРЕЙРА: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»

Защитник «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

09 марта 2023, 05:40 | Обновлено 09 марта 2023, 05:47
533
0
Данилу ПЕРЕЙРА: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Бавария» – физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло. Нет слов.

К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме – мы их не использовали. А ведь это – Лига чемпионов: здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов».

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Данилу Перейра
Источник УЕФА
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