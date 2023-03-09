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Лига чемпионов
09 марта 2023, 05:00 | Обновлено 09 марта 2023, 05:19
245
0

Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии

Альфонсо Дэвис за матч против «ПСЖ» получил от WhoScored оценку 8.2

09 марта 2023, 05:00 | Обновлено 09 марта 2023, 05:19
245
0
Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в Мюнхене немецкая «Бавария» нанесла второе поражение французскому «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Самую высокую оценку от WhoScored получил левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис – 8.2.

А вот лучшим футболистом матча от УЕФА был признан вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер. У него оценка от WhoScored – всего 7.0.

Оценки WhoScored за матч Бавария – ПСЖ – 2:0

Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Милан – 0:0

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Альфонсо Дэвис Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ WhoScored
Источник Sport.ua
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