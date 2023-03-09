Лига чемпионов09 марта 2023, 05:00 | Обновлено 09 марта 2023, 05:19
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Неожиданно. Самую высокую оценку получил левый защитник Баварии
Альфонсо Дэвис за матч против «ПСЖ» получил от WhoScored оценку 8.2
09 марта 2023, 05:00 | Обновлено 09 марта 2023, 05:19
245
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8 марта в Мюнхене немецкая «Бавария» нанесла второе поражение французскому «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Самую высокую оценку от WhoScored получил левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис – 8.2.
А вот лучшим футболистом матча от УЕФА был признан вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер. У него оценка от WhoScored – всего 7.0.
Оценки WhoScored за матч Бавария – ПСЖ – 2:0
Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Милан – 0:0
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