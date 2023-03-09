Он успевал буквально везде. Назван лучший игрок матча Баварии и ПСЖ

8 марта в Мюнхене немецкая «Бавария» нанесла второе поражение французскому «ПСЖ» (2:0) в ответному матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшим футболистом матча признан вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды».

Из последних своих 40 игр в Лиге чемпионов «Бавария» не сумела забить только в одной, в то время как «ПСЖ» выиграл на выезде лишь в одном из 10 последних ответных матчей.