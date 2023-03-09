НАСРИ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«По итогам этих двух игр «ПСЖ» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.

Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча