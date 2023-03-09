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Лига чемпионов
09 марта 2023, 04:37 | Обновлено 09 марта 2023, 04:51
97
0

МЮЛЛЕР: «В такой игре нужно заслужить своими усилиями немного удачи»

Вице-капитан «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ

09 марта 2023, 04:37 | Обновлено 09 марта 2023, 04:51
97
0
МЮЛЛЕР: «В такой игре нужно заслужить своими усилиями немного удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В такой игре, как эта, фрагментами всегда необходимо перетерпеть и заслужить своими усилиями немного удачи.

Мы стали лучше контролировать свои оборонительные действия по ходу второго тайма. Мы сыграли лучше и в конечном счете победу заслужили».

Томас Мюллер был назван лучшим игроком матча и получил приз MVP.

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Томас Мюллер
Источник УЕФА
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