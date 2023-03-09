МЮЛЛЕР: «В такой игре нужно заслужить своими усилиями немного удачи»

Вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В такой игре, как эта, фрагментами всегда необходимо перетерпеть и заслужить своими усилиями немного удачи.

Мы стали лучше контролировать свои оборонительные действия по ходу второго тайма. Мы сыграли лучше и в конечном счете победу заслужили».

Томас Мюллер был назван лучшим игроком матча и получил приз MVP.