Лига чемпионов09 марта 2023, 04:37 | Обновлено 09 марта 2023, 04:51
97
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МЮЛЛЕР: «В такой игре нужно заслужить своими усилиями немного удачи»
Вице-капитан «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ
09 марта 2023, 04:37 | Обновлено 09 марта 2023, 04:51
97
0
Вице-капитан «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«В такой игре, как эта, фрагментами всегда необходимо перетерпеть и заслужить своими усилиями немного удачи.
Мы стали лучше контролировать свои оборонительные действия по ходу второго тайма. Мы сыграли лучше и в конечном счете победу заслужили».
Томас Мюллер был назван лучшим игроком матча и получил приз MVP.
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