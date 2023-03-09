Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Не считаю, что ПCЖ доставил нам трудности. Мы знали, что тяжело будет обеим командам. Я постоянно противодействовал на поле Килиану Мбаппе и пытался справиться с ним – это было тяжело.

Мы знали, что нам необходимо перекрывать свободные пространства. Сегодня успех принесли командные усилия. Тренер предупреждал, что нам надо быть к этому готовыми, и мы были готовы».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча