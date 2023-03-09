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Лига чемпионов
09 марта 2023, 04:23 | Обновлено 09 марта 2023, 04:45
89
0

УПАМЕКАНО: «Я пытался справиться с Мбаппе – это было тяжело»

Защитник «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ

09 марта 2023, 04:23 | Обновлено 09 марта 2023, 04:45
89
0
УПАМЕКАНО: «Я пытался справиться с Мбаппе – это было тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Не считаю, что ПCЖ доставил нам трудности. Мы знали, что тяжело будет обеим командам. Я постоянно противодействовал на поле Килиану Мбаппе и пытался справиться с ним – это было тяжело.

Мы знали, что нам необходимо перекрывать свободные пространства. Сегодня успех принесли командные усилия. Тренер предупреждал, что нам надо быть к этому готовыми, и мы были готовы».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Дайо Упамекано Килиан Мбаппе
Источник УЕФА
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