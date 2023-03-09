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Лига чемпионов
09 марта 2023, 03:19 | Обновлено 09 марта 2023, 03:47
19
0

Кингсли КОМАН: «Стали действовать более компактно во втором тайме»

Форвард «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ

09 марта 2023, 03:19 | Обновлено 09 марта 2023, 03:47
19
0
Кингсли КОМАН: «Стали действовать более компактно во втором тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварії» Кінгслі Коман прокоментував перемогу над «ПСЖ» (2:0) у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

«Було дуже важко, особливо у першому таймі. Суперник грав добре. Ми поговорили у перерві, усунули деякі проблеми.

Стали діяти компактніше у другому таймі. Думаю, ми на перемогу заслужили. Гравці, що вийшли на заміну, відмінно виконали своє завдання».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Кингсли Коман
Источник Sport.ua
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