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Лига чемпионов
09 марта 2023, 02:53 | Обновлено 09 марта 2023, 04:17
357
0

ДОННАРУММА: «Большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»

Вратарь «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

09 марта 2023, 02:53 | Обновлено 09 марта 2023, 04:17
357
0
ДОННАРУММА: «Большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.

Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Источник УЕФА
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