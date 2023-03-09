Лига чемпионов09 марта 2023, 02:53 | Обновлено 09 марта 2023, 04:17
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ДОННАРУММА: «Большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»
Вратарь «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ
09 марта 2023, 02:53 | Обновлено 09 марта 2023, 04:17
357
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.
Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно».
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
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