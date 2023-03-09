ДОННАРУММА: «Большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.

Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча