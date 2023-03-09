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Лига чемпионов
09 марта 2023, 01:45 | Обновлено 09 марта 2023, 02:17
142
0

ГАЛТЬЕ: «Глупый первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

09 марта 2023, 01:45 | Обновлено 09 марта 2023, 02:17
142
0
ГАЛТЬЕ: «Глупый первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты мы так и не использовали.

Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы. Да, «Бавария» давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно.

Большое разочарование. Но нужно это принять и пережить. Ребята в раздевалке сильно расстроены. Не могу сказать, урок ли это, который мы должны усвоить, но переживаний много. Забей мы первыми, все могло сложиться иначе. Однако мы не забили».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Кристоф Галтье
Источник УЕФА
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