Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, в Варшаве на стадионе Войска Польского под присмотром словацкого рефери Ивана Кружляка «Шахтер» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейеноорд.