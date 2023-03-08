Шахтер Донецк

09.03.2023 22:00 - : -
Лига Европы08 марта 2023, 23:38 |
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Шахтер – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 9 марта в 22:00 по Киеву
08 марта 2023, 23:38 |
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В четверг, 9 марта, в Варшаве на стадионе Войска Польского под присмотром словацкого рефери Ивана Кружляка «Шахтер» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейеноорд.
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