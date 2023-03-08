ВИДЕО. Мальчик в футболке Mesi выбежал к Фернандесу. Родителям грозит бан

Во вторник, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией Д». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

После поединка юный болельщик выбежал на поле в футболке Mesi и подбежал к Энцо Фернандесу.

Прежде чем стюарды успели увести его, мальчик поговорил с Фернандесом и попросил у него футболку.

Энцо Фернандес прокомментировал этот эпизод:

«Мое сердце тронуло, когда мальчик выбежал и подбежал ко мне. Он попросил мою футболку. Это был такой особенный момент, потому что он хотел меня видеть и быстро обнял.

Это заставило меня почувствовать еще большую связь с фанатами. Я люблю знакомиться с фанатами, и их доверие ко мне невероятно. Я чувствую себя как дома».

Эпизод были снят фотографами и вызвал в основном положительную реакцию в социальных сетях: один человек написал в Twitter: «Лучшее, что я видел сегодня», а другой сказал: «Вот почему Аргентина — заслуженные чемпионы мира по футболу».

Однако вскоре стало известно, что родители мальчика рискуют быть забанены. Возможно, они больше не смогут посещать стадион.

Enzo com um pequeno fã 💙 pic.twitter.com/lKERN0UD8d — Enzo Fernández News (@EFernandezbr) March 8, 2023