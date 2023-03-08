Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мальчик в футболке Mesi выбежал к Фернандесу. Родителям грозит бан
Лига чемпионов
08 марта 2023, 22:50 |
2318
4

ВИДЕО. Мальчик в футболке Mesi выбежал к Фернандесу. Родителям грозит бан

Звездный футболист «Челси» прокомментировал трогательный момент после поединка с «Боруссией Д»

08 марта 2023, 22:50 |
2318
4
ВИДЕО. Мальчик в футболке Mesi выбежал к Фернандесу. Родителям грозит бан
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией Д». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

После поединка юный болельщик выбежал на поле в футболке Mesi и подбежал к Энцо Фернандесу.

Прежде чем стюарды успели увести его, мальчик поговорил с Фернандесом и попросил у него футболку.

Энцо Фернандес прокомментировал этот эпизод:

«Мое сердце тронуло, когда мальчик выбежал и подбежал ко мне. Он попросил мою футболку. Это был такой особенный момент, потому что он хотел меня видеть и быстро обнял.

Это заставило меня почувствовать еще большую связь с фанатами. Я люблю знакомиться с фанатами, и их доверие ко мне невероятно. Я чувствую себя как дома».

Эпизод были снят фотографами и вызвал в основном положительную реакцию в социальных сетях: один человек написал в Twitter: «Лучшее, что я видел сегодня», а другой сказал: «Вот почему Аргентина — заслуженные чемпионы мира по футболу».

Однако вскоре стало известно, что родители мальчика рискуют быть забанены. Возможно, они больше не смогут посещать стадион.

По теме:
ВИДЕО. Шупо-Мотинг открыл счет. Бавария использовала ошибку защиты ПСЖ
Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Фейеноордом
фото видео Энцо Фернандес болельщики фанаты Челси Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д Лига чемпионов
Источник Evening Standard
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер
Футбол | 08 марта 2023, 15:32 5
Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер
Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер

Команды встретятся 12 марта в 17-м туре УПЛ

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08 марта 2023, 11:40 21
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 08.03.2023, 22:15
Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Футбол | 08.03.2023, 15:05
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Бокс | 08.03.2023, 10:35
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mike000000
Не Mesi а Messi
Ответить
0
Remark
... а мальчику грозит жбан! От родителей)))
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
07.03.2023, 17:59 12
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 4
Футбол
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Промоутер Джошуа: «Энтони считает второй бой с Усиком катастрофой»
Промоутер Джошуа: «Энтони считает второй бой с Усиком катастрофой»
07.03.2023, 19:11 1
Бокс
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 34
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности