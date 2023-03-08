ВИДЕО. Мальчик в футболке Mesi выбежал к Фернандесу. Родителям грозит бан
Звездный футболист «Челси» прокомментировал трогательный момент после поединка с «Боруссией Д»
Во вторник, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией Д». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
После поединка юный болельщик выбежал на поле в футболке Mesi и подбежал к Энцо Фернандесу.
Прежде чем стюарды успели увести его, мальчик поговорил с Фернандесом и попросил у него футболку.
Энцо Фернандес прокомментировал этот эпизод:
«Мое сердце тронуло, когда мальчик выбежал и подбежал ко мне. Он попросил мою футболку. Это был такой особенный момент, потому что он хотел меня видеть и быстро обнял.
Это заставило меня почувствовать еще большую связь с фанатами. Я люблю знакомиться с фанатами, и их доверие ко мне невероятно. Я чувствую себя как дома».
Эпизод были снят фотографами и вызвал в основном положительную реакцию в социальных сетях: один человек написал в Twitter: «Лучшее, что я видел сегодня», а другой сказал: «Вот почему Аргентина — заслуженные чемпионы мира по футболу».
Однако вскоре стало известно, что родители мальчика рискуют быть забанены. Возможно, они больше не смогут посещать стадион.
Enzo com um pequeno fã 💙 pic.twitter.com/lKERN0UD8d— Enzo Fernández News (@EFernandezbr) March 8, 2023
Literalmente recibe al nene con los brazos abiertos. Esto es simplemente hermoso. Buen futbolista y, lo más importante, buena persona. Enzo Fernández pic.twitter.com/q2M9KinI5i— JULIETA⭐️⭐️⭐️ (@JuliSchumaker) March 8, 2023
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