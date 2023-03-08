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Лига Европы
08 марта 2023, 21:35 | Обновлено 08 марта 2023, 22:15
140
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Фейеноорд

Поединок состоится в четверг, 9 марта, в Варшаве

08 марта 2023, 21:35 | Обновлено 08 марта 2023, 22:15
140
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Фейеноорд
ФК Шахтер

В четверг, 9 марта, в Варшаве на стадионе Войска Польского под присмотром словацкого рефери Ивана Кружляка «Шахтер» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейеноорд.

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Голосов 52
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 1/8 финала 🏆 Лиги Европы между командами Шахтер и Фейеноорд, который пройдет 9 марта в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

5 голосов 9.62 %

Минимальная победа Шахтера

16 голосов 30.77 %

Ничья

13 голосов 25 %

Минимальная победа Фейеноорда

14 голосов 26.92 %

Крупная победа Фейеноорда

4 голоса 7.69 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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