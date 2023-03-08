Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Фейеноорд
Поединок состоится в четверг, 9 марта, в Варшаве
В четверг, 9 марта, в Варшаве на стадионе Войска Польского под присмотром словацкого рефери Ивана Кружляка «Шахтер» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».
Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Шахтер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейеноорд.
Опрос
Крупная победа Шахтера
5 голосов 9.62 %
Минимальная победа Шахтера
16 голосов 30.77 %
Ничья
13 голосов 25 %
Минимальная победа Фейеноорда
14 голосов 26.92 %
Крупная победа Фейеноорда
4 голоса 7.69 %
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