В четверг, 9 марта, в Лисабоне на поле арены «Жозе Алваладе» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток Тобиаса Штилера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

В Украине трансляцию матча проводит видеосервис Megogo.

Главная цель этого сезона для команды Микеля Артеты – чемпионство в АПЛ. Будет очень странно, если английский клуб решит играть в ЛЕ основой. Очень вероятно, что в четверг на поле мы увидим много новых лиц, хотя несколько основных исполнителей должны были бы появляться со старта.