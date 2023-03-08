Что случилось? Матч Тоттенхэм – Милан начнется на 10 минут позже

8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Миланом».

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Первая встреча команд в Милане завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.

Как стало известно, из-за того, что автобусы двух команд опоздали на стадион, матч начнется на 10 минут позже – стартовый свисток прозвучит в 22:10 по Киеву.

Интересно, что вчера, матч «Челси» – «Боруссия Д», который тоже проходил в Лондоне, начался также на 10 минут позже.