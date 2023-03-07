Лига чемпионов07 марта 2023, 21:59 |
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Матч Челси – Боруссия Д начнется на 10 минут позже. Что случилось?
Стартовый свисток прозвучит 7 марта в 22:10 по Киеву
07 марта 2023, 21:59 |
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Во вторник, 7 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».
Поединок должен был начаться в 22:00 по киевскому времени, однако теперь стало известно, что стартовый свисток арбитра прозвучит на 10 минут позже.
Дело в том, что болельщики «Челси» задерживали автобус с игроками «Боруссии».
Ранее стали известны стартовые составы на игру. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
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