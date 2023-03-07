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  4. Мудрик снова в запасе. Стали известны составы на матч ЛЧ Челси – Боруссия Д
Лига чемпионов
07 марта 2023, 20:45 | Обновлено 07 марта 2023, 20:46
2990
39

Мудрик снова в запасе. Стали известны составы на матч ЛЧ Челси – Боруссия Д

Поединок состоится 7 марта в 22:00 по Киеву

07 марта 2023, 20:45 | Обновлено 07 марта 2023, 20:46
2990
39
Мудрик снова в запасе. Стали известны составы на матч ЛЧ Челси – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд.

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Стартовый свисток нидерландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

Челси: Аррисабалага, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Ковачич, Фелиш, Хаверц, Стерлинг.

Боруссия Д: Мейер, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан, Беллингем, Брандт, Халлер.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик уже 4-й матч подряд начнет поединок со скамейки запасных.

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Челси Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д Лига чемпионов Михаил Мудрик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 37
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FunnyCat_____
Запасного куда дели, почему он на сайте перестал появляться ?
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+10
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dudigo78
ніхто челсі не заставляв платити такі шалені гроші за гравця, який на високому рівні зіграв умовно три з половиною матчів. 
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+8
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Gargantua
Лавочкин, Запасной, Зритель... как в жопу глядел этот чувак.
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+6
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Remark
Запасной опять в запасе?
Ну ниче, Миша выйдет на замену и сделает хет трик... за 7 минут!
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+6
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Barlowold
Одже є шанс на перемогу 
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+5
Саша Денисов
Лавочник знову запасний. Можливо це хороша прикмета для Челсі, хоч шансів і не багато 
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+5
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Обсервер Влад
Пох на Мудрого і Челсі, врубаємо Брюгге з Яремчуком в основі!
(Тим більше Брюгге - цілком ймовірний і доволі підходящий варіант оренди для Мудрика цим літом)
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+5
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zhyr
Я не розумію, чому стільки злоби на Мудрика? З такими співвітчизниками і ворогів не треба. Мудрик, Забарний, Миколенко, Зінченко, Маліновський, Циганков - це УКРАЇНСЬКІ гравці, які представляють нашу країну на найвищому рівні. Особисто моя логіка, що їм навпаки потрібно побажати успіху. Але ж ця щуряча натура не дає декому спокою...
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+2
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Саша Денисов
Фєдя-барада активно вступив в дискусію про запасну блондинку
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+1
Kaftan
Физрук!!!!
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-2
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vh
В Челсі прийде Де Дзербі, або Міша піде в Арсенал 
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-5
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