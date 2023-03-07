Мудрик снова в запасе. Стали известны составы на матч ЛЧ Челси – Боруссия Д

Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд.

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Стартовый свисток нидерландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

Челси: Аррисабалага, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Ковачич, Фелиш, Хаверц, Стерлинг.

Боруссия Д: Мейер, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан, Беллингем, Брандт, Халлер.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик уже 4-й матч подряд начнет поединок со скамейки запасных.