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Англия
08 марта 2023, 21:15 |
514
0

ВИДЕО. Рэшфорду и тен Хагу не дают забыть поражение от Ливерпуля

Завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы

08 марта 2023, 21:15 |
514
0
ВИДЕО. Рэшфорду и тен Хагу не дают забыть поражение от Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Завтра, 9 марта «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома примет «Бетис», матч начнется в 22:00 по Киеву.

На предматчевой пресс-конференции главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу и форварду команды Маркусу Рэшфорду не давали забыть недавнее поражение 0:7 от «Ливерпуля»:

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг видео
Источник Sport.ua
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