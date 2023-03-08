ВИДЕО. Рэшфорду и тен Хагу не дают забыть поражение от Ливерпуля

Завтра, 9 марта «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома примет «Бетис», матч начнется в 22:00 по Киеву.

На предматчевой пресс-конференции главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу и форварду команды Маркусу Рэшфорду не давали забыть недавнее поражение 0:7 от «Ливерпуля»: