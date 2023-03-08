Бавария – ПСЖ. Месси и Мбаппе выйдут в основе

Сегодня, 8 марта, «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Станишич, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Мусиала, Чупо-Мотинг

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Серхио Рамос, Данило, Нуну Мендеш, Руис, Верратти, Витинья, Хакими, Мбаппе, Месси