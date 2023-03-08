Лига чемпионов08 марта 2023, 20:48 | Обновлено 08 марта 2023, 22:02
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Бавария – ПСЖ. Месси и Мбаппе выйдут в основе
Стали известны составы команд
08 марта 2023, 20:48 | Обновлено 08 марта 2023, 22:02
794
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Сегодня, 8 марта, «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Бавария»: Зоммер, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Станишич, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Мусиала, Чупо-Мотинг
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Серхио Рамос, Данило, Нуну Мендеш, Руис, Верратти, Витинья, Хакими, Мбаппе, Месси
Happy with your team? 🧐#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023
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