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Лига чемпионов
08 марта 2023, 20:48 | Обновлено 08 марта 2023, 22:02
794
0

Бавария – ПСЖ. Месси и Мбаппе выйдут в основе

Стали известны составы команд

08 марта 2023, 20:48 | Обновлено 08 марта 2023, 22:02
794
0
Бавария – ПСЖ. Месси и Мбаппе выйдут в основе
ФК Бавария

Сегодня, 8 марта, «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Станишич, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Мусиала, Чупо-Мотинг

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Серхио Рамос, Данило, Нуну Мендеш, Руис, Верратти, Витинья, Хакими, Мбаппе, Месси

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Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов стартовые составы Лионель Месси Килиан Мбаппе
Источник УЕФА
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