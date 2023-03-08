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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 20:19 | Обновлено 08 марта 2023, 20:53
543
3

Ракицкий вошел в символическую сборную недели от FIFA 23

Защитник «горняков» отметился первым голом после возвращения в команду

08 марта 2023, 20:19 | Обновлено 08 марта 2023, 20:53
543
3
Ракицкий вошел в символическую сборную недели от FIFA 23
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.

Ракицкий получил специальную карточку in-form с улучшенными показателями, его рейтинг с апгрейдом составляет 84.

Защитник «горняков» отметился первым голом после возвращения в команду. На 66-й минуте он точно пробил издалека пушечнім ударом.

Горняки разгромили харьковский «Металлист 1925» (7:0) в 16-м туре УПЛ, а у Ракицкого в активе – помимо гола, еще и ассист.

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Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер FIFA 23 символическая сборная
Источник Twitter
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Mr Voevudskiy
Лицо, Хейтеры?)
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Burevestnik
відзнака людині, яка успішно (для себе) тимчасово виконувала посаду колаборанта
в зєнітовсько-газпромівському ФєКа
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