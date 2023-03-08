Ракицкий вошел в символическую сборную недели от FIFA 23
Защитник «горняков» отметился первым голом после возвращения в команду
Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.
Ракицкий получил специальную карточку in-form с улучшенными показателями, его рейтинг с апгрейдом составляет 84.
Защитник «горняков» отметился первым голом после возвращения в команду. На 66-й минуте он точно пробил издалека пушечнім ударом.
Горняки разгромили харьковский «Металлист 1925» (7:0) в 16-м туре УПЛ, а у Ракицкого в активе – помимо гола, еще и ассист.
Next-level match winners ➕ Game-changing defensive stands 🔥🔥 #TOTW 1️⃣9️⃣ has landed in #FUT.#FIFA23 pic.twitter.com/lmllqPn0mT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 8, 2023
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