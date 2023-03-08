Ракицкий вошел в символическую сборную недели от FIFA 23

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вошел в символическую сборную недели от футбольного симулятора FIFA 23.

Ракицкий получил специальную карточку in-form с улучшенными показателями, его рейтинг с апгрейдом составляет 84.

Защитник «горняков» отметился первым голом после возвращения в команду. На 66-й минуте он точно пробил издалека пушечнім ударом.

Горняки разгромили харьковский «Металлист 1925» (7:0) в 16-м туре УПЛ, а у Ракицкого в активе – помимо гола, еще и ассист.