ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925

Завершился матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и донецким «Шахтером».

Победу в поединке с разгромным результатом отпраздновали «горняки» – 7:0.

Точку в избиение харьковского коллектива поставил Ярослав Ракицкий. Ему на 66-й минуте игры удался отменный дальний удар по воротам «1925-х». Для 33-летнего игрока этот гол стал первым после возвращения в донецкую команду нынешней зимой.