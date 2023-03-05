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  4. ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 15:58 | Обновлено 05 марта 2023, 16:03
1141
2

ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925

Защитник «Шахтера» отметился первым голом после возвращения в команду

05 марта 2023, 15:58 | Обновлено 05 марта 2023, 16:03
1141
2
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Завершился матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и донецким «Шахтером».

Победу в поединке с разгромным результатом отпраздновали «горняки» – 7:0.

Точку в избиение харьковского коллектива поставил Ярослав Ракицкий. Ему на 66-й минуте игры удался отменный дальний удар по воротам «1925-х». Для 33-летнего игрока этот гол стал первым после возвращения в донецкую команду нынешней зимой.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Trollface
Вата забила.
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Old Т
Руслан Малиновский сейчас изучает.
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