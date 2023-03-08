Первая ракетка Украины Крутых завершил выступления на турнире в Швейцарии
Алексей уступил Отто Виртанену в трех сетах за 2 часа и 30 минут
Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 162) не смог пройти в четвертьфинал челленджера в Лугано (Швейцария).
Украинец в 1/8 финала соревнований уступил Отто Виртанену (Финляндия, ATP 170) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.
ATP челленджер Лугано. Хард в помещении. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) – Отто Виртанен (Финляндия) – 4:6, 6:2, 6:7 (5:7)
Отметим, что в прошлом раунде турнира Алексей обыграл Йелле Селса.
На этом челленджере также играет и другой украинец Виталий Сачко. В 1/8 финала он встретится с Алтугом Челикбилеком.
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