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ATP
07 марта 2023, 16:33 |
259
0

Сачко впервые в сезоне выиграл матч в основе челленджера

Виталий пока успешно выступает в Лугано

07 марта 2023, 16:33 |
259
0
Сачко впервые в сезоне выиграл матч в основе челленджера
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу в основной сетке челленджера в Швейцарии.

В первом круге основы украинец, который до этого успешно преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл обладателя уайлд-кард швейцарца Якуба Паула.

Лугано. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Якуб Паул (Швейцария) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Сачко сыграет против победителя матча Гейс Брауэр (Нидерланды) – Алтуг Челикбилек (Турция).

Отметим, что Виталий впервые в сезоне сыграет во втором круге челленджера.

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Виталий Сачко ATP Лугано Якуб Паул
Источник Sport.ua
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