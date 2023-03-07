Сачко впервые в сезоне выиграл матч в основе челленджера
Виталий пока успешно выступает в Лугано
Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу в основной сетке челленджера в Швейцарии.
В первом круге основы украинец, который до этого успешно преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл обладателя уайлд-кард швейцарца Якуба Паула.
Лугано. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Якуб Паул (Швейцария) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Сачко сыграет против победителя матча Гейс Брауэр (Нидерланды) – Алтуг Челикбилек (Турция).
Отметим, что Виталий впервые в сезоне сыграет во втором круге челленджера.
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