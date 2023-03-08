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  4. Маттиас ЗАММЕР: «Пенальти и перебивание – настоящий скандал»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 19:48 |
1390
2

Маттиас ЗАММЕР: «Пенальти и перебивание – настоящий скандал»

Легенда «Боруссии» – о матче против «Челси»

08 марта 2023, 19:48 |
1390
2
Маттиас ЗАММЕР: «Пенальти и перебивание – настоящий скандал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Заммер

Легенда «Боруссии» Дортмунд Маттиас Заммер прокомментировал решение арбитра Данни Маккели во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Челси» (поражение 0:2) сначала назначить пенальти в ворота немцев, а затем дать перебить 11-метровый:

«Пенальти и перебивание – это настоящий скандал. Маккели – очень, очень высокомерный человек. Судья должен обладать определенной харизмой».

Напомним, с первой попытки игрок «Челси» Кай Хаверц попал в штангу, со второй – забил гол.

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Маттиас Заммер Челси - Боруссия Д Лига чемпионов Данни Маккели
Источник Bild
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Володимир Дуць
Можливо Заммера не так зрозуміли - пенальті-то 100%, а от перебиття...
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0
Fred14
А почему же судья не выгнал игроков из штрафной до пробития пенальти ?
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-4
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