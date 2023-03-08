Маттиас ЗАММЕР: «Пенальти и перебивание – настоящий скандал»

Легенда «Боруссии» Дортмунд Маттиас Заммер прокомментировал решение арбитра Данни Маккели во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Челси» (поражение 0:2) сначала назначить пенальти в ворота немцев, а затем дать перебить 11-метровый:

«Пенальти и перебивание – это настоящий скандал. Маккели – очень, очень высокомерный человек. Судья должен обладать определенной харизмой».

Напомним, с первой попытки игрок «Челси» Кай Хаверц попал в штангу, со второй – забил гол.