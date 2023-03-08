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  4. РЭШФОРД: «Это чушь, мы не сдавались»
Англия
08 марта 2023, 18:28 | Обновлено 08 марта 2023, 18:31
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РЭШФОРД: «Это чушь, мы не сдавались»

Нападающий «Ман Юнайтед» – о фиаско команды в игре с «Ливерпулем»

08 марта 2023, 18:28 | Обновлено 08 марта 2023, 18:31
435
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РЭШФОРД: «Это чушь, мы не сдавались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд (справа)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказал мнение о вероятных причинах разгромного поражения команды от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

«Матчи с «Ливерпулем» всегда уникальные, независимо от формы, в которой находятся команды. Перед перерывом игра могла быть совершенно другой, когда я упустил возможность вывести нас вперед. Они могли отобрать у нас нити игры, что в итоге и произошло. Теперь нам надо перезагрузиться.

Сдались ли мы по ходу встречи с «Ливерпулем»? Это чушь, мы не сдавались! Мы были неорганизованны, а коммуникация между игроками была плохой. Я думаю, все так сильно пытались вернуться в игру, что отступили от своих принципов владения мячом, и сделали только хуже. Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать, только из-за этого появились разрывы между линиями. Мы общались между собой, но так и не пришли к согласию относительно того, что делать. Единственное, что мы можем сделать, это извлечь из всего урок и двигаться дальше», – заявил Рэшфорд.

Ранее Рэшфорд выразил сожаление, что матч с «Ливерпулем» нельзя переиграть.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Manchester Evening News
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Springfield
Были в состоянии грогги. Особенно после 4-гола.   Когда уже перехваченный мяч после паса своему игроку вдруг коряво попал к Салаху. А Ливер как будто нюхнул "кокса".) 
Просто МЮ не играет на удержание и пытается (как и наш Шахтёр с бразильцами бывшими) тут же отыграться и продолжает играть на встречных курсах. Если повезёт, то как минимум отскочат ничейкой. Но фарт  же переменчив. И тогда появляются такие результаты как 0:4 в Брентфорде, 3:6 с МС, 2:4 с Лестером (хотя сделали сначала 2:2), 0:4 с Брайтоном в прошлом сезоне. И пачка подобного в прошлом. Типа 1:6 дома со Шпорами. Но в английском футболе такая продолжительная история, что на фоне противостояния клубов в 130 лет, такие игры забываются через неделю-месяц. У нас же это была бы тема года.)
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