РЭШФОРД: «Это чушь, мы не сдавались»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказал мнение о вероятных причинах разгромного поражения команды от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

«Матчи с «Ливерпулем» всегда уникальные, независимо от формы, в которой находятся команды. Перед перерывом игра могла быть совершенно другой, когда я упустил возможность вывести нас вперед. Они могли отобрать у нас нити игры, что в итоге и произошло. Теперь нам надо перезагрузиться.

Сдались ли мы по ходу встречи с «Ливерпулем»? Это чушь, мы не сдавались! Мы были неорганизованны, а коммуникация между игроками была плохой. Я думаю, все так сильно пытались вернуться в игру, что отступили от своих принципов владения мячом, и сделали только хуже. Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать, только из-за этого появились разрывы между линиями. Мы общались между собой, но так и не пришли к согласию относительно того, что делать. Единственное, что мы можем сделать, это извлечь из всего урок и двигаться дальше», – заявил Рэшфорд.

Ранее Рэшфорд выразил сожаление, что матч с «Ливерпулем» нельзя переиграть.