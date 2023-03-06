Маркус РЭШФОРД: «Жаль, что нельзя сегодня переиграть матч с Ливерпулем»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был бы не против снова выйти на поле и переиграть матч с «Ливерпулем». Вчера МЮ проиграл историческому сопернику со счетом 0:7.

«Мне жаль, что мы не можем сегодня снова выйти на поле, переиграть и сделать все правильно. Однако такой результат не должен определить весь сезон «Манчестер Юнайтед».

«Счет на табло, однако нам нужно смотреть дальше. Верим в то, что команда продолжает строиться и держимся все вместе», – отметил Рэшфорд.

МЮ повторил свое самое крупное поражние в истории, а также провел худший матч в истории против «Ливерпуля».