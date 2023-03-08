Тухель может заменить Моуриньо в Роме

Контракт главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо с клубом истекает в конце нынешнего сезона. Существует высокая вероятность того, что португалец в клубе не останется.

По информации итальянских СМИ, заменить Моуриньо в «Роме» может Томас Тухель. Немец в сентябре прошлого года был уволен с поста главного тренера «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Тухель хочет работать в «Реале» или «Барселоне».