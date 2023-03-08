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Италия
08 марта 2023, 18:06 |
614
0

Тухель может заменить Моуриньо в Роме

Контракт португальца истекает в конце сезона

08 марта 2023, 18:06 |
614
0
Тухель может заменить Моуриньо в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Контракт главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо с клубом истекает в конце нынешнего сезона. Существует высокая вероятность того, что португалец в клубе не останется.

По информации итальянских СМИ, заменить Моуриньо в «Роме» может Томас Тухель. Немец в сентябре прошлого года был уволен с поста главного тренера «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Тухель хочет работать в «Реале» или «Барселоне».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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