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Испания
22 января 2023, 11:39 |
172
0

Тухель хочет возглавить Реал или Барселону

Немецкий тренер намерен продолжить карьеру в Испании

22 января 2023, 11:39 |
172
0
Тухель хочет возглавить Реал или Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Томас Тухель находится в статусе безработного с сентября прошлого года, когда он был уволен из лондонского «Челси».

По информации немецких СМИ, 49-летний тренер хочет продолжить свою карьеру в одном из грандов испанского футбола «Реале» или «Барселоне». С этой целью Тухель уже начал активно изучать испанский язык.

Ранее интерес к Тухелю проявляли «Ювентус» и «Тоттенхэм», но немецкий специалист эти предложения отклонил.

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Томас Тухель Реал Мадрид Барселона
Источник Sky Germany
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