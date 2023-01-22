Тухель хочет возглавить Реал или Барселону

Томас Тухель находится в статусе безработного с сентября прошлого года, когда он был уволен из лондонского «Челси».

По информации немецких СМИ, 49-летний тренер хочет продолжить свою карьеру в одном из грандов испанского футбола «Реале» или «Барселоне». С этой целью Тухель уже начал активно изучать испанский язык.

Ранее интерес к Тухелю проявляли «Ювентус» и «Тоттенхэм», но немецкий специалист эти предложения отклонил.