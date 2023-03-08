До Реала вернется. Араухо получил бан за удаление в матче с Валенсией
Защитник «Барселоны» вскоре вернется на поле
Игрок обороны испанской «Барселоны» Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч.
Такую дисквалификацию защитник «блауграны» получил от Комитета соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за удаление с поля в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0).
Таким образом, 24-летний Араухо пропустит игру «сине-гранатовых» с «Атлетиком» в 25-м туре Ла Лиги, которая состоится 12 марта. Зато он сможет принять участие в поединке против мадридского «Реала», который запланирован на 19 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»
Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии