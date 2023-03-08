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Испания
08 марта 2023, 17:49 | Обновлено 08 марта 2023, 18:28
304
0

До Реала вернется. Араухо получил бан за удаление в матче с Валенсией

Защитник «Барселоны» вскоре вернется на поле

08 марта 2023, 17:49 | Обновлено 08 марта 2023, 18:28
304
0
До Реала вернется. Араухо получил бан за удаление в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Игрок обороны испанской «Барселоны» Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч.

Такую дисквалификацию защитник «блауграны» получил от Комитета соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за удаление с поля в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0).

Таким образом, 24-летний Араухо пропустит игру «сине-гранатовых» с «Атлетиком» в 25-м туре Ла Лиги, которая состоится 12 марта. Зато он сможет принять участие в поединке против мадридского «Реала», который запланирован на 19 марта.

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Рональд Араухо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона - Валенсия
Источник Cope
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