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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан не должен защищаться слишком глубоко»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 17:24 |
204
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан не должен защищаться слишком глубоко»

Экс- форвард «Милана» – о матче против «Тоттенхэма»

08 марта 2023, 17:24 |
204
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан не должен защищаться слишком глубоко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала против «Тоттенхэма» (8 марта, первый матч – 1:0):

«Милану» нужно повторение первой встречи. Мне понравился менталитет команды на «Сан-Сиро». Они всегда были в игре. Футболисты были полны решимости, и я заметил ту же энергию, которая вдохновляла их на прошлые успехи. У них должна быть такая же мотивация в Лондоне.

Они не должны только защищаться. У них есть опытные игроки, которые знают, как вести себя в определенных ситуациях, но встречаться с английскими клубами на выезде — это другое дело. «Тоттенхэм» усилит давление, поэтому «Милан» не должен защищаться слишком глубоко».

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Андрей Шевченко Тоттенхэм - Милан Лига чемпионов
Источник La Gazzetta dello Sport
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