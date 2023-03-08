Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан не должен защищаться слишком глубоко»

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала против «Тоттенхэма» (8 марта, первый матч – 1:0):

«Милану» нужно повторение первой встречи. Мне понравился менталитет команды на «Сан-Сиро». Они всегда были в игре. Футболисты были полны решимости, и я заметил ту же энергию, которая вдохновляла их на прошлые успехи. У них должна быть такая же мотивация в Лондоне.

Они не должны только защищаться. У них есть опытные игроки, которые знают, как вести себя в определенных ситуациях, но встречаться с английскими клубами на выезде — это другое дело. «Тоттенхэм» усилит давление, поэтому «Милан» не должен защищаться слишком глубоко».