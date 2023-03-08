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WTA
08 марта 2023, 16:31 | Обновлено 08 марта 2023, 16:34
134
0

Элина СВИТОЛИНА: «Низкий поклон нашим защитницам»

Экс-первая ракетка Украины поздравила украинок с 8-м марта

08 марта 2023, 16:31 | Обновлено 08 марта 2023, 16:34
134
0
Элина СВИТОЛИНА: «Низкий поклон нашим защитницам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к украинским женщинам по поводу празднования Международного женского дня.

«Украинские женщины, вы невероятны. Весь мир узнал, как мы сильны, смелы, как мы объединяемся и помогаем друг другу. Мы именно та движущая сила, которую невозможно остановить!

Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы», – написала Свитолина в сториз своего Инстаграма.

Ранее Элина поделилась детскими ретро-фото в посте, который посвящен 8 марта.

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Элина Свитолина
Источник Instagram
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