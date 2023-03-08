Элина СВИТОЛИНА: «Низкий поклон нашим защитницам»
Экс-первая ракетка Украины поздравила украинок с 8-м марта
Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к украинским женщинам по поводу празднования Международного женского дня.
«Украинские женщины, вы невероятны. Весь мир узнал, как мы сильны, смелы, как мы объединяемся и помогаем друг другу. Мы именно та движущая сила, которую невозможно остановить!
Низкий поклон нашим защитницам, которые именно сейчас борются за наши права и свободы», – написала Свитолина в сториз своего Инстаграма.
Ранее Элина поделилась детскими ретро-фото в посте, который посвящен 8 марта.
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