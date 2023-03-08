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08 марта 2023, 13:48 | Обновлено 08 марта 2023, 13:49
213
2

ФОТО. Будущее за женщинами. Свитолина поделилась детскими ретро-фото

Украинская теннисистка впервые празднует 8 марта в роли мамы

08 марта 2023, 13:48 | Обновлено 08 марта 2023, 13:49
213
2
ФОТО. Будущее за женщинами. Свитолина поделилась детскими ретро-фото
Instagram

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ныне пребывает в декретном отпуске, поделилась детскими ретро-фото в посте, посвященному 8 марта.

«Будущее за женщинами.

Можем ли мы знать их. Можем ли мы быть ими. Можем ли мы поднять их.

Поздравляю с Международным женским днем всех сильных, влиятельных и вдохновляющих женщин!» - сказала Свитолина.

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фото Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Умник
Как вы задрали. Это праздник всех женщин, абсолютно всех.
И вот этот модный пафос вообще не о чем.
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Nick.Grabowski
Щось непомітно черг феміністок біля військкоматів.
А як же однаковість жінок та чоловіків? Чи то все міф? 
Чоловіки та жінки - це різні, але рівні (з точки зору людяності, порядності, честі, совісті, любові ) індивіди. Але різниця - велика. 
Якщо жінки хочуть показати свій рівень, можна об'єднати ATP та WTA - побачимо реальний рівень жінок.
Якщо жінки грають значно гірше за чоловіків в теніс, то чому вони вимагають рівнозначної оплати за однакову професійну діяльність?
Якщо ви за реальну рівність - то тоді об'єднуйте (хоча би заради практичного експерименту) чоловічий та жіночий теніс. Побачимо скільки турнірів виграють жінки в спільному тенісі. 
Це доволі кумедно та абсурдно, коли жінки хочуть рівності лише в тому форматі і там, де це їм вигідно та підходить. 
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0
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