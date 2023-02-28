ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фото своей дочки Скай в Instagram.

На фотографии вместе со Скай также видно и игрушечного кролика, который одет в мини-футболку с надписью «Roland Garros».

Возможно, таким образом Элина намекает на свое возвращение в теннис. Свой последний на данный момент матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.

Ролан Гаррос в 2023 году стартует в 28 мая и заканчивается 11 июня.