WTA28 февраля 2023, 19:40 |
1132
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ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
Элина опубликовала милую фотографию Скай у себя в Instagram
28 февраля 2023, 19:40 |
1132
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Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фото своей дочки Скай в Instagram.
На фотографии вместе со Скай также видно и игрушечного кролика, который одет в мини-футболку с надписью «Roland Garros».
Возможно, таким образом Элина намекает на свое возвращение в теннис. Свой последний на данный момент матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.
Ролан Гаррос в 2023 году стартует в 28 мая и заканчивается 11 июня.
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