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  4. ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
WTA
28 февраля 2023, 19:40 |
1132
0

ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?

Элина опубликовала милую фотографию Скай у себя в Instagram

28 февраля 2023, 19:40 |
1132
0
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фото своей дочки Скай в Instagram.

На фотографии вместе со Скай также видно и игрушечного кролика, который одет в мини-футболку с надписью «Roland Garros».

Возможно, таким образом Элина намекает на свое возвращение в теннис. Свой последний на данный момент матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.

Ролан Гаррос в 2023 году стартует в 28 мая и заканчивается 11 июня.

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Источник Sport.ua
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